Церемонія відбулася 15 грудня

15 грудня у Києві відбулася історична подія для українського спортивного маркетингу – церемонія нагородження SBC Ukraine Awards. Це премія, яка об’єднує найкращих спортсменів, тренерів, менеджерів, журналістів та меценатів у розвитку спортивної галузі та визначає найкращі інноваційні проєкти та ключові фігури у спортивному маркетингу.

Ведучими церемонії став квартет відомих облич українського телебачення: Олексій Душка, ведучий ранкового шоу «Прокидайся» на телеканалі «Ми-Україна+», Олег Панюта та Юлія Галушка, ведучі інформаційно-аналітичних проєктів телеканалу «Ми-Україна», Олександра Кучеренко, ведуча медіасервісу MEGOGO, спортивна журналістка, Міс Україна. Подія стала справді історичною для українського спортивного маркетингу

Урочиста церемонія нагородження пройшла в Kyiv Event Hall by Ramada Encore. Протягом двох місяців всі представники спортивної спільноти мали змогу подавати власні кейси. Цього року премії вручали у понад 20 категоріях, серед яких: «Креатив року», «Благодійний проєкт року», «Спортивний журналіст року», «Подія року», «Спортсмен року» та інші. Склад журі включав понад 60 експертів з різних галузей, включаючи відомих спортсменів, маркетологів та медійників.

Олександр Усик – «Спортсмен року» за версією SBC Ukraine Awards 2024

«Це був визначний рік для українського спорту, багатий на гучні події, великі перемоги та чудові приклади співпраці бізнесу й спорту. Вдячний нашому журі за безпристрасне суддівство та щиро вітаю переможців із заслуженими нагородами!», – зазначив CEO Sport&Business Club Ukraine Олексій Брага.

Спортсменом року за версією SBC Ukraine Awards 2024 став боксер Олександр Усик, кращою спортсменкою — фехтувальниця Ольга Харлан, яка також отримала премію «Креатив року» за співпрацю з журналом Playboy. Подією року судді визнали історичні бронзові медалі української команди на Чемпіонаті світу з футзалу. Кращим сайтом спортивної організації на думку журі стала сторінка ФК «Кривбас», а «Спортивною організацією року» визнали Федерацію фехтування України.

Ольга Харлан — «Спортсменка року» за версією SBC Ukraine Awards 2024

Перемогу у категорії, що відзначає найвпливовіші та найбільш креативні маркетингові кампанії, отримала українська компанія FAVBET зі спонсорським проєктом «Гра розкриває тебе». Відзнаку також отримала CS2-команда FAVBET Team, що стала «Кіберспортивною організацією року».

Такі події надихають і єднають

Спонсорський проєкт «Гра розкриває тебе» від FAVBET – «Рекламна кампанія року» за версією SBC Ukraine Awards 2024

Відзначили на премії й декілька важливих соціальних проєктів. Кращим соціальним проєктом року на SBC Ukraine Awards 2024 визнали «Лігу аеророзвідки» від УПЛ та 1+1, а проєкт «#БитваЗаСвітло» DTEK провели спільно з Олександром Усиком, отримав спеціальну відзнаку «Визнання року».

На церемонії відзначили й соціальні проєкти