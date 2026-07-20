Судна було уражено в межах операції під назвою «МоЛоЧКа»

Сили безпілотних систем ЗСУ у понеділок, 20 липня, повідомили про успішне ураження семи російських суден у Чорному та Азовському морях під час нічної операції.

За даними командувача СБС Роберта «Мадяра» Бровді, у межах операції під назвою «МоЛоЧКа» було уражено три танкери та чотири суховантажні судна РФ. Військові також підбили підсумки цієї операції за період із 1 до 20 липня. За їхніми даними, за цей час було уражено 183 судна так званого тіньового флоту Росії – 119 в Азовському морі та ще 64 у Чорному.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Крім цього, повідомили про проведення ще двох операцій. У межах операції «Кримський рубильник off» за ніч 20 липня було уражено сім енерговузлів та електропідстанцій у Ялті, Морському, Привітному, Лучистому та інших населених пунктах окупованого Криму.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Також під час операції «ППОпад» було знищено шість елементів російської протиповітряної оборони в Єйську, Приморсько-Ахтарську та Камишеватському. Серед них — ЗРК «Тор-М2» та п'ять радіолокаційних комплексів різних типів.

Окремо у СБС заявили, що внаслідок попередніх ударів Керченська поромна переправа втратила близько 75% своєї пропускної спроможності. За даними військових, три з п'яти поромів були знищені, а ще два втратили можливість самостійно пересуватися й працюють лише як баржі, які буксирують інші судна.

У Силах безпілотних систем наголосили, що удари по військових, енергетичних та логістичних об'єктах окупантів у Криму триватимуть і надалі.

Нагадаємо, 14 липня бійці Військово-морських сил ЗСУ знищили прикордонний корабель російського ФСБ «Ізумруд» поблизу Новоросійська.