Загалом за місяць підрозділи СБС виконали 255 605 бойових місій

У жовтні підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уражали ворожу ціль у середньому кожні 41 секунду, а російського військового – кожні 159 секунд. За підсумками місяця українські безпілотники завдали противнику рекордних втрат особового складу за весь період повномасштабної війни. Про це у неділю, 1 листопада, повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, протягом жовтня підрозділи угруповання уразили 64 807 ворожих цілей. Втрати російських військових становили 16 796 осіб. Цей показник на 52,55% перевищив результат серпня та на 24,71% – вересня. У середньому за добу російські війська втрачали 542 військових. Найбільше втрат за один день зафіксували 24 жовтня – 701 військового.

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Загалом за місяць підрозділи СБС виконали 255 605 бойових місій. Із них близько 151,5 тисячі були ударними, ще приблизно 104 тисячі – розвідувальними. Майже 69,5% втрат російського особового складу припали на Добропільсько-Покровський, Олександрівський та Гуляйпільський напрямки.

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Бровді наголосив, що наведені цифри стосуються виключно підрозділів угруповання СБС і не охоплюють результати роботи інших складових Сил оборони України. За його словами, усі зазначені результати пройшли верифікацію в системі ситуаційної обізнаності «Дельта».

Нагадаємо, за даними дослідження британського видання The Economist, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія могла втратити від 374 до 770 тис. військових убитими. Загальна кількість загиблих і поранених у російській армії, за оцінками видання, може сягати від 1,4 до 2,1 млн осіб. Дослідження оприлюднили 30 жовтня.