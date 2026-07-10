Найактивніші учасники сутички з ТЦК затримані, їм готують підозри

СБУ спільно з поліцейськими затримали ще чотирьох учасників нападу на військових та правоохоронців у ніч на 9 липня на Сихові у Львові, двоє з яких виявилися військовослужбовцями (один перебуває у відпустці, інший – у СЗЧ). Загалом затримані вже п’ятеро причетних.

Як повідомили в п’ятницю, 10 липня, в СБУ та прокуратурі Львівщини, затримані 21-річний і 45-річний мешканці Львова та двоє 28-річних військових, один з яких самовільно залишив військову частину. Напередодні затримали 23-річного львів’янина, який напав на поліцейського.

Правоохоронці не розголошують прізвищ. За даними ZAXID.NET з власних джерел, затримані мешканці Львова:

23-річний Олег Гаврилов – військовослужбовець у СЗЧ (за напад на поліцейського, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення застави);

28-річний Роман Стегній – чинний військовослужбовець у відпустці (раніше служив у 80 десантно-штурмовій бригаді);

28-річний Роман Приходько – військовослужбовець у СЗЧ;

21-річний Олег Кузик

45-річний Володимир Кунинець.

«У ході досудового розслідування задокументовано, що фігуранти були найбільш активними учасниками події. Вони блокували рух службового автомобіля військовослужбовців, стрибали на ньому та пошкоджували транспортний засіб», – йдеться в повідомленні СБУ.

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Чотирьом затриманим готують повідомлення про підозри за перешкоджання діяльності ЗСУ та самовільне залишення військової частини (ч. 1 ст. 114-1, ст. 407 ККУ).

Четверо затриманих отримають підозри за перешкоджання ЗСУ та СЗЧ

Конфлікт між перехожими та військовими ТЦК почався увечері 8 липня на просп. Червоної Калини у Львові та тривав близько восьми годин – до 2:30 ночі 9 липня. Натовп із близько 200 цивільних вимагав відпустити 30-річного чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Конфлікт переріс у шарпанину, перекидання та знищення службового авто ТЦК.

9 липня СБУ та поліція затримали одного з учасників заворушень, який під час інциденту напав на поліцейського та завдав йому тілесних ушкоджень. Слідчі встановлюють інших причетних.

Інші учасники сутички після розмови з ветеранами вибачилися за свою поведінку.