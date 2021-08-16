Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотики й психотропи, вартістю понад 500 тис. грн

СБУ затримала трьох мешканців Чернівців за постачання і збут наркотиків у місті. Під час обшуків у чоловіків вилучили наркотичні новини та психотропи вартістю у півмільйона гривень, а також банківські картки і телефони з доказами незаконної діяльності. Про ліквідацію схеми збуту наркотиків у понеділок, 16 серпня, повідомила прес-служба управління СБУ у Чернівецькій області.

«СБУ на Буковині викрила організовану злочинну групу. Чоловіки «спеціалізувалися» на постачанні в регіон наркотиків та психотропів. Збували «товар» оптом та вроздріб, причому щомісяця заробляли до 500 тис. грн. У ході обшуків за місцями проживання зловмисників та у місцях «закладок» правоохоронці вилучили: наркотики й психотропи, обладнання для фасування «товару», комп’ютери та мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи, дані про замовників», – йдеться в повідомленні прес-служби управління.

За даними правоохоронців, на збуті наркотиків заробляли до 500 тис. грн щомісяця. Наркотики збували через так звані «закладки», а про їх розташування повідомляли у телеграм-каналі.

За фактом збуту наркотиків відкрито кримінальне провадження, затриманим уже повідомили підозри та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Якщо провину чоловіків доведуть, їм загрожує позбавлення волі від чотирьох до восьми років.