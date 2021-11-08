Розкрадання землі виявили на території військового містечка №160 у Брюховичах

Начальнику квартирно-експлуатаційного відділу Львова Міноборони оголосили про підозру у незаконному заволодінні 1,5 га землі у Брюховичах. Разом зі спільниками посадовець організував крадіжку землі військової частини, вартість якої оцінили у 20 млн грн.

Про земельну махінацію на території військової частини у Брюховичах СБУ вперше повідомила ще у вересні 2020 року. Тоді у колишнього селищного голови Брюховичів Володимира Доманського провели обшуки, які СБУ пояснила розслідуванням масштабної крадіжки землі на території військового містечка №160. За версією СБУ, місцевий депутат Ярослав Проць у змові з посадовцями КЕВу Львова оформляли право власності на земельні ділянки військового містечка на підставних осіб і таким чином фактично незаконно привласнили близько 1,5 га землі.

Більш ніж через рік після оприлюднення інформації про цю земельну аферу СБУ повідомила про першу підозру. Зокрема, як повідомили у прес-службі СБУ Львівщини 8 листопада, саме начальник КЕВ Львова організував земельну аферу в Брюховичах. Він фальсифікував документи, зокрема, вносив неправдиві дані про межі охоронної смуги військового містечка. Такими чином посадовець вилучав землі із власності міністерства оборони. Після цього депутат Брюховицької селищної ради Ярослав Проць сприяв, щоб ці землі переходили у комунальну власність.

Згодом на ці землі виготовляли фіктивне право власності, оформляли їх на підставних осіб та продавали за ціною приблизно 5-9 тисяч доларів США за «сотку». Загальні збитки від цієї афери оцінили у близько 20 млн грн.

У межах цього кримінального провадження начальнику КЕВ м. Львова повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. СБУ не називає ім’я посадовця Міноборони, якому оголосили про підозру. Однак за даними YouControl, начальником КЕВ Львова є Вадим Гуменюк.

Також в СБУ Львівщини повідомили, що ще встановлюють інших причетних до крадіжки землі в Брюховичах.