Денису Агапову й Роману Сокову загрожує до 12 років тюрми

СБУ та прокуратура зібрали доказову базу на двох російських військовополонених, які 36 діб утримували в погребі цивільного, який шукав їжу для хворої матері. Українські військові під час контрнаступу звільнили потерпілого і затримали обох окупантів. Про це повідомив Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України у вівторок, 28 липня.

За даними слідства, наприкінці березня двоє рядових 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу ЗС РФ – Денис Агапов із позивним «Нижній» та Роман «Зефір» Соков – захопили приватний будинок у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району. Там вони сподівалися дочекатися прибуття додаткових підрозділів російської армії.

На початку квітня до будинку прийшов 60-річний місцевий житель у пошуках їжі для своєї тяжко хворої матері. Росіяни незаконно позбавили його волі, погрожували зброєю та розстрілом, після чого кинули до погреба.

«Чоловіка 36 діб утримували без світла, опалення та належних санітарних умов. Їжу давали не частіше одного разу на добу, а інколи не годували взагалі. Поки він перебував у неволі, його тяжко хвора мати померла», – ідеться в повідомленні.

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