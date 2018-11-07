СБУ під час обшуків у матері загиблої регіоналки знайшла лист Лаврову і злиток золота

СБУ під час обшуків у Бережної та інших вилучила золото, зброю і апаратуру для проведення таємних перемовин

Працівники Служби безпеки України під час обшуків у матері загиблої членкині «Партії регіонів» Ірини Бережної – Олени – та лідера «Союзу лівих сил» Василя Волги вилучили докази їхньої співпраці з російськими спецслужбами.

Як повідомив прес-центр СБУ, в Олени Бережної, лідера громадської організації «Сила добра», виявили лист до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо необхідності активізації діяльності російських організацій в України та кілограмовий злиток золота. Про її антиукраїнську діяльність також свідчать вилучені документи та електронні носії, наголосили у спецслужбі.

Під час обшуків у лідера «Союзу лівих сил» Василя Волги оперативники вилучили обладнання для ведення таємних перемовин та магнітні носії інформації, що вказують на його співпрацю з Росією. В інших фігурантів виявили незареєстровану зброю та проросійську атрибутику, заявили в СБУ.

У спецслужбі зазначили, що обшуки проводилися у межах кримінального провадження за статтями «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» та і «Державна зрада» Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цими статтями передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

СБУ також оприлюднила фото вилучених предметів у Бережної, Волги та інших фігурантів кримінального провадження.

Як повідомляв ZAXID.NET, обшуки в Бережної, Волги та екс-заступниці колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Ірени Кільчицької пройшли напередодні мітингу і покладання квітів до пам'ятника Ватутіну з нагоди «75-ї річниці визволення Києва від фашистів».

Нагадаємо, Ірина бережна загинула в ДТП 5 серпня 2017 року на узбережжі Адріатичного моря між Італією і Хорватією. Її мати Олена Бережна відома своїми антиукраїнськими заявами. Зокрема, у травні 2018 року її затримала поліція за заборонену українським законодавством георгіївську стрічку.