Росіяни масово створюють фейкові ресурди державних органів України

СБУ попередила, що росіяни активно створюють фейкові сайти та сторінки у соцмережах під виглядом офіційних ресурсів державних органів України. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України, опублікованому у понеділок, 28 вересня.

За даними СБУ, росіяни використовують фейкові ресурси для дезінформаційної кампанії, щоб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію всередині України та послабити її позиції на міжнародній арені. Крім того, таким чином російські спецслужби намагаються заволодіти персональними даними українців.

«Росіяни часто зламують облікові записи користувачів, які підписуються на фейкові сторінки в соцмережах та канали в месенджерах, щоб викрасти їхні персональні дані. Згодом вони використовують отриману інформацію для проведення вербувальних операцій та збору конфіденційних даних», – йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що особливо росіяни зацікавлені в інформації щодо бойової та оперативної роботи Сил оборони. Крім того, СБУ заблокувала понад 50 ресурсів, які копіювали брендинг Служби безпеки України.

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«СБУ вкотре закликає громадян бути пильними, не переходити за підозрілими посиланнями та користуватися лише офіційними джерелами. Якщо ви побачили сумнівну інтернет-адресу або отримали підозріле повідомлення від особи, яка представляється співробітником СБУ, негайно звертайтеся на гарячу лінію», – йдеться у повідомленні.

Контакти СБУ можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, у серпні 2026 року керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що російські спецслужби готують пропагандистську кампанію щодо утримання військовополонених в Україні та Росії. Зазначалося, що Кремль спеціально переводитиме полонених українців у комфортніші умови для зйомок матеріалів. Водночас Росія заявлятиме про неналежні умови утримання полонених росіян.