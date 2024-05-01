Митрополит відомий своїми скандальними та конспірологічними заявами на користь Росії

У середу, 1 травня, СБУ провела обшуки у помешканні підсанкційного митрополита Запорізької єпархії УПЦ МП Луки (Андрія Коваленка). Йому оголосили про підозру в розпалюванні ворожнечі між різними конфесіями, повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що Андрій Коваленко під час своїх літургій та в Telegram-каналі висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій, зокрема, ПЦУ. Зазначається, клірик очолював єпархію у прифронтовій Запорізькій області та своїми висловами розхитував суспільно-політичну ситуацію на користь Росії.

«Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України. На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками)», – повідомили у прес-службі СБУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання Андрію Коваленку запобіжного заходу. Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі до п’яти років без права обіймати певні посади до трьох років.

Що відомо про Андрія Коваленка

52-річний уродженець Донецької області починав релігійну діяльність в рідній області, а з 2005 року був кліриком у Полтавській єпархії. У 2010 році Андрія Коваленка призначили управителем Запорізької та Мелітопольської єпархій, а у 2016 році предстоятель УПЦ МП Онуфрій ввів його у сан митрополита.

У 2018 році митрополит Лука підтримав відмову УПЦ МП відспівати померлу дитину, хрещену в церкві УПЦ Київського патріархату, оскільки хрещення в цій єпархії «не є хрещенням». У 2019 році публічно засудив надання ПЦУ Томосу, прирівняв дії тогочасного президента України Петра Порошенка до Гітлера та Сталіна та назвав його головним гонителем церкви. Активно підтримав ОПЗЖ перед парламентськими виробами.

В листопаді 2019 року правоохоронці затримали помічника Андрія Коваленка Євгенія Кугатова, який отримав посилку з великою кількістю амфетаміну та метиламіну. Сам Коваленко заявив, що він не причетний до отримання наркотиків.

З 2021 року митрополит Лука розповсюджував підривні проросійські наративи про те, що УГКЦ нібито розпалювала війну на Донбасі. У квітні того року Андрій Коваленко назвав католицизм «релігією ненависті та кровопролиття», а в травні – що США нібито окупували Україну, посварили її з Росією та змусили воювати. Традиційно представник УПЦ МП звинуватив Штати у будівництві «біолабораторій» та насадженні «нетрадиційних цінностей».

У своєму Telegram-каналі митрополит заявив, що США хочуть, щоб тогочасний голова ПЦУ Епіфаній «зігував перед ними». Вже на початку повномасштабного вторгнення клірик сказав, що Україна заслужила російські обстріли через те, що українці нібито терплять ЛГБТ-паради та заслуговують на участь «Содома та Гоморри».

У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський запровадив проти Андрія коваленка персональні санкції за пособництво і виправдання російської агресії проти України, а також просування ідей «русского мира» в країні. Україна заморозила активи митрополита Луки на п’ять років.