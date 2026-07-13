Момент атаки на російський танкер в Азовському морі 13 липня

У ніч на понеділок, 13 липня, бійці Служби безпеки України провели масштабну спецоперацію з ураження російських військових обʼєктів на ТОТ Криму та територіях Росії. Паралельно з цим Сили безпілотних систем уразили 15 суден «тіньового флоту» Росії в Азовському морі.

У пресслужбі СБУ повідомили, що в межах поставлених президентом України Володимиром Зеленських задач зі зниження військово-економічного потенціалу Росії, українські спецпризначенці завдали одночасних ударів по низці військових обʼєктів у Криму та території Росії. Під удар потрапили військові, логістичні та паливні обʼєкти росіян на окупованому півострові та кількох регіонах РФ.

Які обʼєкти росіян уразила СБУ у ніч на 13 липня

Крим

два патрульні катери проєкту 12150 «Мангуст» у Чорному морі;

ангари з військовою технікою та спецобладнанням росіян на авіабазі «Багерове» неподалік від Керчі;

три стаціонарні радіолокаційні станції росіян для виявлення безекіпажних катерів та ударних БпЛА;

автомобільні пороми «Єйськ» та «Марія» на поромному терміналі «Крим» у Керчі;

Росія

автомобільні пороми «Лаврентій» та «Панагія» у порту «Кавказ» Краснодарського краю в Керченській протоці;

три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту «Кавказ»;

залізничний склад із цистернами на вантажній станції «Кавказ»;

резервуарний парк нафтобази у Вязніках Ставропольського краю Росії.

За даними пресслужбі Генштабу ЗСУ, також у Криму уразили радіолокаційну станцію «Небо-У» та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 у районі Керчі.

Крім того, про ураження російських обʼєктів повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді. За його словами, у ніч на 13 липня українські дрони уразили 15 суден російського «тіньового флоту» в Азовському морі.

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На відео, яке оприлюднив Бровді, видно моменти атак на російські судна. На кадрах видно, що на атакованих бортах зайнялися пожежі.

Командувач СБС повідомив, що йдеться про:

сім танкерів;

пʼять суховантажів;

два буксира;

пором.

Загалом за вісім діб Сили безпілотних систем уразили 105 російських суден.

«Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а пороми забезпечують військову логістику та перевезення вантажів в інтересах збройних сил РФ. Суховантажні судна та буксири забезпечують перевезення військових вантажів, техніки, матеріально-технічних засобів і функціонування морської логістики противника», – розповіли у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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За даними радника міністра оборони Сергія Стерненка, у ніч на 13 липня українські безпілотники також атакували підземний логістичний хаб в Армянську. Втім, на момент публікації у пресслужбі Генштабу, СБУ чи СБС не підтвердили атаку на хаб.