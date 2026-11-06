Служба безпеки України поки не коментувала ситуацію

Ветеран, засновник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм повідомив, що вранці 6 листопада Служба безпеки України проводить обшук у співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони у справі про замах на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. Про це він написав у фейсбуці.

«Проходить невідкладний обшук у співробітника Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Начебто по справі Монако. Проводить його СБУ. Вибили двері. Повалили на землю. Вдягнули кайданки», – написав Найєм.

Він зазначив, що представляє інтереси військовослужбовця як адвокат і вже прибув на місце обшуку.

«Згідно зі законом мали б дочекатись внутрішню безпеку ГУР. Не дочекались», – додав адвокат.

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У коментарі «Українській правді» Найєм уточнив, що обшук проводять без ухвали суду.

Служба безпеки України в коментарі УП підтвердила, що її співробітники проводять обшуки у Києві у справі про замах у Монако.

«З метою повного та об’єктивного розслідування кримінального провадження, пов’язаного із подіями, які сталися влітку цього року в Князівстві Монако, Служба безпеки України та Національна поліція за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора сьогодні (6 листопада, – ред.) проводять відповідні слідчі дії у Києві. Оскільки слідство триває, детальніша інформація наразі не розголошується», – повідомили в СБУ.

Нагадаємо, 29 червня 2026 року в житловому будинку в Монако стався вибух, унаслідок якого постраждали троє українців. Серед потерпілих були 58-річний підсанкційний бізнесмен з Дніпра Вадим Єрмолаєв, його партнерка Анна Насобіна та син. Унаслідок вибуху жінка зазнала тяжких травм, їй ампутували ноги.

«Українська правда» з посиланням на джерела писала, що французькі правоохоронці розглядали версію про причетність організованої злочинності та можливий зв’язок вибуху з колцентрами в Дніпрі. Французькі медіа також повідомляли, що слідчі перевіряли можливу причетність СБУ.

Згодом Інтерпол оголосив у розшук 39-річну українку Анастасію Березовську, яку підозрювали в організації замаху на Єрмолаєва. Їй видали червоне повідомлення Інтерполу. Пізніше під Києвом знайшли її закопане тіло з вогнепальним пораненням голови. У справі про вбивство Березовської затримали двох підозрюваних – співробітника ГУР і колишнього правоохоронця.

У жовтні Віталій Жикович, один із підозрюваних у вбивстві Анастасії Березовської, заявив, що замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако могли організувати через його ймовірне фінансування анексії Криму. За словами чоловіка, таку версію йому озвучив інший фігурант справи Владислав Реут.