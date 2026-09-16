СБУ розслідує можливе ухилення від сплати податків на понад 5 млн грн під час продажу квартир у Хмельницькому. За версією слідства, житло могли продавати через кооперативи, пайові внески та інвестиційні договори, щоб зменшити суму податків.

За даними правоохоронців, у 2022–2026 роках посадовці кількох обслуговуючих та житлово-будівельних кооперативів і пов’язаних із ними компаній могли продавати квартири у Хмельницькому та області саме за такими схемами. У матеріалах згадуються, зокрема, «Рівер-Парк», «ЖБК Етнобуд», «Сіті-Буд», «Спорт-Сіті» та «Артпроектбуд».

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Продаж квартир могли оформлювати не як продаж житла, а як пайові внески чи інвестиції. У такому разі з повної вартості квартири не сплачували 20% ПДВ.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Слідчі вважають, що через це до бюджету могло не надійти понад 5 млн грн податків. Розслідування триває за ч. 2 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, вчинене за попередньою змовою). Санкція статті передбачає штраф із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

У серпні Хмельницький міськрайонний суд надав слідчим СБУ тимчасовий доступ до документів банку щодо рахунків двох обслуговуючих кооперативів. Йдеться, зокрема, про інформацію щодо руху грошей за рахунками з 1 січня 2019 року до 17 серпня 2026 року, дані про контрагентів, призначення та суми платежів, а також документи, на підставі яких проводилися банківські операції.

Хто фігурує у справі

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, обслуговуючий корпоратив «Рівер-Парк» зареєстрований у 2019 році в Хмельницькому. Власниками є батько та син – Аркадії Мельники, а також Інна Прилуцька.

ОК «Спорт-Сіті» зареєстрували у 2016 році на вулиці Прибузькій, 5/1 у Хмельницькому. Його керівником є Олександр Волчелюк.

ТОВ «Артпроектбуд» зареєстрували у 2016 році. Її директором, єдиним засновником і кінцевим бенефіціарним власником є Євгеній Молотай. Статутний капітал становить 100 тис. грн.

ОК «ЖБК “Етнобуд”» зареєстрований з 2024 року у Хмельницькому. Його власниками є Кирило та Данило Сенчуки, а 96% частки належить ТОВ «Будівельна група “Омега”».

У матеріалах провадження згадується і ЖБК «Сіті-Буд». Кооператив був заснований у 2021 році в Хмельницькому. Засновниками вказані Борис Українець та Наталія Лукіянчук.