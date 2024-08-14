Підозрюваним загрожує 12 років позбавлення волі

Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили схему розкрадання грошей з оборонного бюджету. За даними слідчих, на виробництві динамічного захисту для танків ЗСУ привласнили 12 млн грн. Про це у середу, 14 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними СБУ, у березні 2022 року міноборони уклало договір із машинобудівною компанією у Києві на виробництво комплектуючих для танків. Проте колишній керівник державного підприємства та його головний бухгалтер штучно завищили вартість замовленої продукції. Отриману різницю вивели у тінь через підконтрольні комерційні структури та привласнили, завдавши державному бюджету збитків на майже 12 млн грн.

«Контррозвідники СБУ задокументували злочинні дії службових осіб державного підприємства та учасників схеми та заблокували її на початку 2023 року. З того часу тривали експертизи та інші процесуальні дії, спрямовані на отримання ґрунтовної доказової бази для притягнення фігурантів до відповідальності», – йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі повідомили про підозри колишньому генеральному директору державного підприємства, його бухгалтеру та очільнику комерційної структури, через яку виводили бюджетні гроші. Їх дії кваліфікували за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Керівника комерційної структури затримали у Києві. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання для нього міри запобіжного заходу. Також підозру отримав колишній помічник керівника державної компанії-підрядника та його спільник, який надав свої реквізити для обготівковування викрадених грошей.

Екскерівнику державної компанії-підрядника та його головному бухгалтеру, які переховуються за кордоном, оголосили про заочні підозри. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.