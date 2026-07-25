Російський ракетний катер проєкту 12418

У ніч на 25 липня далекобійні безпілотники Служби безпеки України атакували низку військових цілей у Росії та в акваторії Каспійського моря. Під удар потрапили ракетний катер, вантажні судна, радіолокаційна станція та нафтодобувна платформа. Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

За даними спецслужби, у Ростові-на-Дону дрони знищили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» та комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21». Також дрони уразили два склади з FPV-дронами, багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6Е «Grave Stone» та її антенну вежу. За словами військових, ця РЛС входить до складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф», який Росія використовує для атак по Україні.

Окрім цього, в акваторії Каспійського моря безпілотники СБУ уразили:

нафтодобувну платформу родовища «Філановського»;

вантажне судно Port Olya 2 та суховантаж Begey. Обидва судна перебувають під міжнародними санкціями та використовувалися для перевезення військових вантажів між Іраном і РФ;

ракетний катер проєкту 12418 «Молнія».

У СБУ наголосили, що Росія намагається заблокувати українське судноплавство, завдаючи терористичних ударів по портах на півдні України. Водночас у спецслужбі заявили, що на такі дії ворога буде законна відповідь.

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Нагадаємо, 13 липня СБУ провела масштабну спецоперацію з ураження російських військових обʼєктів на ТОТ Криму та територіях Росії. Паралельно з цим СБС уразили 15 суден «тіньового флоту» Росії в Азовському морі.