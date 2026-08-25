Затриманому загрожує до 12 років ув'язнення

Правоохоронці затримали 21-річного мешканця Рівненщини, який співпрацював з російською спецслужбою. Чоловік встановлював приховані камери поблизу військових об’єктів для коригування ворожих обстрілів по заходу України. Про це у понеділок, 24 серпня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, чоловік облаштовував замасковані смартфони поблизу об’єктів Сил оборони, які російські війська планували атакувати. Пристрої мали віддалений доступ, завдяки чому ворог міг отримувати інформацію в режимі реального часу.

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СБУ затримала підозрюваного під час встановлення чергової відеопастки на даху покинутого будинку поблизу військового об’єкта.

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За матеріалами справи, завербований мешканець Рівненщини працював на місцевому агропідприємстві. У поле зору російських спецслужб він потрапив через телеграм-канали з пошуку легких заробітків.

Після спілкування з представником російської спецслужби чоловік об’їжджав територію громадським транспортом і фотографував об’єкти, які, на його думку, використовували Сили оборони України.

Згодом він встановив біля них приховані смартфони з камерами та повідомив росіянам, що пристрої готові для використання під час обстрілів. Під час обшуків у чоловіка вилучили смартфони, які він використовував для зв’язку з представниками РФ та збору інформації.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 114-2 КК України (закінчений замах на несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.