Підпільна типографія діяла у приміщенні місцевої автошколи

У Тячеві правоохоронці викрили підпільну типографію, яка виготовляла фальшиві сертифікати про вакцинацію та негативні результати тестів на Covid-19 з підробленими печатками і штампами. Продавали довідки через 44-річного лікаря місцевого медзакладу за 500 грн. Підпільну типографію облаштували у приміщенні автошколи, за весь час тут надрукували тисячі документів. Загалом до схеми причетні четверо людей, їм вже оголосили про підозру.

Як у вівторок, 4 січня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, для серійної фальсифікації довідок про результати тестів на Covid-19 четверо людей створили власну підпільну типографію.

«Фіктивні документи «завіряли» підробленими печатками, QR-кодами та сфальсифікованими підписами сімейних лікарів. За попередніми даними, «прибутки» учасників схеми становили сотні тисяч гривень», – йдеться у повідомленні СБУ.

Як уточнили у прес-службі Закарпатської обласної прокуратури, схема діяла через тячівського лікаря, який пропонував пацієнтам купити фейкові документи без додаткових обстежень і забору матеріалів для дослідження. Одна така довідка коштувала 500 грн.

У прес-службі поліції Закарпаття зазначили, що схему підробки медичних документів правоохоронці викрили ще у серпні 2021 року, зараз зібрали достатньо доказів для оголошення підозри фігурантам.

За даними правоохоронців, схему організували четверо місцевих жителів – представники комерційної структури та районної автошколи, де облаштували нелегальну типографію. Під час обшуків у підпільному цеху, виявили фіктивні міжнародні свідоцтва про вакцинацію та довідки про негативні результати ПЛР-тестів, підроблені печатки, техніку.

Наразі усім чотирьом причетним повідомили про підозру за ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків). За скоєне їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до схеми.