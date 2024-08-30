Кількість підписників каналу становила майже 18 тисяч чоловік

Правоохоронці підозрюють 26-річного мешканця Коломийського району у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Адміністратору закритого Telegram-каналу, де поширювалася інформація про місця вручення військових повісток у Коломиї, загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 30 серпня, підозрюваний створив Telegram-канал у березні 2023 року.

«Канал регулярно публікував інформацію щодо проведення мобілізаційних заходів військовослужбовцями РТЦК та СП. Таким чином, чоловік попереджав ухилянтів, зривав процес формування військового резерву та перешкоджав законній діяльності ЗСУ», – інформують у прокуратурі.

За інформацією СБУ кількість підписників каналу становила майже 18 тисяч чоловік.

«Telegram -канал та чат до нього створив і адміністрував 26-річний мешканець одного із сіл району. Розуміючи, що канал дає чоловікам можливість незаконно ухилитися від виконання військового обов’язку, уникнути обліку та призову, адміністратор зробив свій ресурс закритим», – додають в Службі безпеки України.

Під час обшуків у помешканні прикарпатця правоохоронці вилучили мобільний телефон з доказами незаконної діяльності. За перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань чоловіку загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.