Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України запобігли замовному вбивству свідка у справі про спробу дати полковнику спецслужби 1 млн доларів хабаря. Про це у четвер, 19 грудня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Навесні 2024 року група рейдерів намагалася підкупити полковника СБУ, запропонувавши йому 1 млн доларів хабаря. Злочинці сподівались, що за гроші офіцер допоможе їм у рейдерському захопленні видобувної компанії у Вінницькій області. Офіцер одразу сповістив керівництво про спробу підкупу, а фігурантів затримали.

Щоб уникнути покарання, організатор злочинної групи планував вбити головного свідка у справі про хабар. Для цього, перебуваючи у СІЗО, він через арештованих кримінальників підшукав кілера.

«Одночасно рейдер пообіцяв надати потенційному виконавцю вбивства всю персональну інформацію про свідка, зокрема, адресу його проживання та маршрути руху. Після вчинення злочину замовник гарантував заплатити кілеру 50 тис. доларів», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ викрили план злочинця завадили йому організувати вбивство свідка. Йому оголосили підозру у підготовці до вчинення замовного вбивства. Навесні йому повідомляли про підозру у спробі дати хабар службовій особі, за що передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Тепер злочинцю загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, 10 травня 2024 року СБУ затримала у Києві чотирьох зловмисників, які пропонували 1 млн доларів хабаря одному з офіцерів Головного слідчого управління СБУ за допомогу в рейдерському захопленні видобувної компанії, яка володіє одним з найбільших кар’єрів на Вінниччині. Для цього полковник мав безпідставно зареєструвати кримінальне провадження проти гірничого підприємства.