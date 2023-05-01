СБУ затримала інформатора, який «зливав» росіянам дані про оборону заводів на Одещині
Служба безпеки України затримала ще одного прихильника окупаційних військ, який передавав до Росії локації Сил оборони та промислових об’єктів в Одеській області. Про це повідомила прес-служба СБУ.
За даними слідства, зловмисник передавав своїм знайомим-громадянам Росії координати критичної інфраструктури на території підприємства. Також він «зливав» до країни-агресора детальну інформацію про місця базування та види озброєння підрозділів Сил оборони, які залучені до захисту промислового об’єкта. Для комунікації зловмисник використовував закриті чати одного з месенджерів.
Крім того, окремі відеофайли він супроводжував власними коментарями, в яких намагався дискредитувати українських захисників.
«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань)», – йдеться у повідомленні.
Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.