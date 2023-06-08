Зловмисницю затримали в Краматорському районі під час спроби передачі даних агресору

Служба безпеки викрила ворожу інформаторку у прифронтових районах Донеччини. Жінка відслідковувала маршрути переміщення українських військових на Слов’янському і Краматорському напрямках, а зібрану інформацію передавала російським окупантам. Про це повідомили у прес-центрі СБУ у четвер, 8 червня.

Як розповіли у відомстві, розвідінформація потрібна була росіянам для підготовки масованих повітряних ударів по пунктах базування Сил оборони та маршрутах руху військових колон.

Зловмисницю затримали в Краматорському районі під час спроби передачі даних агресору. У неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з ФСБ.

Затриманою виявилась 49-річна місцева жителька. У грудні 2022 року її залучив до негласної співпраці кадровий співробітник ФСБ. У поле зору окупантів жінка потрапила через свої антиукраїнські висловлювання в забороненій соцмережі «Одноклассники».

Наразі їй повідомили про підозру і відправили під варту.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила та затримала чоловіка, який шпигував на користь Росії за Повітряними силами ЗСУ.