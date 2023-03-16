Йдеться про виступи священика, коли він називав безбожниками людей, які святкують Різдво 25 грудня

Слідчі СБУ оголосили про підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі настоятелю Хрестовоздвиженського собору УПЦ МП в Ужгороді Димитрію Сидору. За інформацією правоохоронці, священик публічно ображав людей, які захотіли відзначати Різдво 25 грудня.

Про вручення підозри настоятелю храму Димитрію Сидору повідомила прес-служба СБУ Закарпаття у четвер, 16 березня. За даними СБУ, у грудні 2022 року він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців, які виявили бажання святкувати Різдво 25 грудня.

«Співробітники СБУ задокументували понад 7 епізодів, коли священник принижував релігійні почуття громадян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них. Судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії настоятеля храму», – йдеться у повідомленні.

Наразі священику оголосили про підозру за ч. 1 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.