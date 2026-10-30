Роботи на обʼєкті заморозили у 2022 році

Торчинська селищна рада уклала договір на будівництво спортивного комплексу вартістю 116,8 млн грн. Єдиним учасником і переможцем тендера стала компанія «Волиньекобуд», яка має завершити роботи на вулиці Незалежності до грудня 2027 року. Про це йдеться в системі публічних закупівель Prozorro.

Очікувана вартість закупівлі становила понад 97 млн грн без урахування ПДВ. «Волиньекобуд» був єдиним учасником торгів і запропонував ціну приблизно на 30 тис. грн нижчу за очікувану. Договір із компанією селищна рада підписала 28 жовтня. З урахуванням ПДВ вартість робіт становить 116,8 млн грн.

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Проєкт передбачає зведення двоповерхової будівлі площею понад 2,3 тис. м². Водночас спорткомплекс зводитимуть не з нуля: його будівництво розпочали ще до повномасштабного вторгнення.

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За інформацією «Сили правди», проєкт запланували у 2017 році, тоді його вартість оцінювали у 26,5 млн грн. У 2021 році будівництво продовжили в межах президентської програми «Велике будівництво», а кошторис зріс до понад 29 млн грн. Тоді підряд на роботи отримало ТОВ «Луцьккомунбуд», яке встигло освоїти понад 12,5 млн грн.

У 2022 році договір із підрядником розірвали за рішенням суду після зауважень Державної аудиторської служби, а будівництво зупинили. За даними державної системи Dream, нині готовність об’єкта становить 31%.

Голова Торчинської громади Юрій Кревський зазначив, що майбутній комплекс призначений не лише для занять спортом. У ньому також планують надавати реабілітаційні послуги, зокрема військовослужбовцям. Окрім того, об’єкт має допомогти розв’язати проблему нестачі спортивних майданчиків для уроків фізкультури у школах. Проєкт передбачає зал для ігрових видів спорту та окреме приміщення для занять.

Під час будівництва мають облаштувати укриття, виконати гідро- й теплоізоляцію фундаментів, змонтувати металоконструкції та покрівлю спортивної зали, встановити вікна, двері й алюмінієві вітражі, а також облаштувати підлогу та оздобити фасад.

У комплексі передбачили ліфт у заскленій шахті. Його вартість становить близько 2 млн грн. Також у будівлі облаштують котельню з твердопаливним котлом.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Волиньекобуд» зареєстрували у 2017 році в селі Смідин Волинської області. Основний вид діяльності компанії – зведення житлових і нежитлових будівель. Її власниками є лучани Андрій Гринчук із часткою 30% та Михайло Шипелик із часткою 70%.

Статутний капітал підприємства становить 500 тис. грн. За час роботи компанія виграла тендери державних замовників на понад 1,3 млрд грн.