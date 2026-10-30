У Торчині обрали підрядника для добудови спорткомплексу за понад 100 млн грн
Майбутній комплекс також надаватиме реабілітаційні послуги військовим
Торчинська селищна рада уклала договір на будівництво спортивного комплексу вартістю 116,8 млн грн. Єдиним учасником і переможцем тендера стала компанія «Волиньекобуд», яка має завершити роботи на вулиці Незалежності до грудня 2027 року. Про це йдеться в системі публічних закупівель Prozorro.
Очікувана вартість закупівлі становила понад 97 млн грн без урахування ПДВ. «Волиньекобуд» був єдиним учасником торгів і запропонував ціну приблизно на 30 тис. грн нижчу за очікувану. Договір із компанією селищна рада підписала 28 жовтня. З урахуванням ПДВ вартість робіт становить 116,8 млн грн.
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Проєкт передбачає зведення двоповерхової будівлі площею понад 2,3 тис. м². Водночас спорткомплекс зводитимуть не з нуля: його будівництво розпочали ще до повномасштабного вторгнення.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За інформацією «Сили правди», проєкт запланували у 2017 році, тоді його вартість оцінювали у 26,5 млн грн. У 2021 році будівництво продовжили в межах президентської програми «Велике будівництво», а кошторис зріс до понад 29 млн грн. Тоді підряд на роботи отримало ТОВ «Луцьккомунбуд», яке встигло освоїти понад 12,5 млн грн.
У 2022 році договір із підрядником розірвали за рішенням суду після зауважень Державної аудиторської служби, а будівництво зупинили. За даними державної системи Dream, нині готовність об’єкта становить 31%.
Голова Торчинської громади Юрій Кревський зазначив, що майбутній комплекс призначений не лише для занять спортом. У ньому також планують надавати реабілітаційні послуги, зокрема військовослужбовцям. Окрім того, об’єкт має допомогти розв’язати проблему нестачі спортивних майданчиків для уроків фізкультури у школах. Проєкт передбачає зал для ігрових видів спорту та окреме приміщення для занять.
Під час будівництва мають облаштувати укриття, виконати гідро- й теплоізоляцію фундаментів, змонтувати металоконструкції та покрівлю спортивної зали, встановити вікна, двері й алюмінієві вітражі, а також облаштувати підлогу та оздобити фасад.
У комплексі передбачили ліфт у заскленій шахті. Його вартість становить близько 2 млн грн. Також у будівлі облаштують котельню з твердопаливним котлом.
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Волиньекобуд» зареєстрували у 2017 році в селі Смідин Волинської області. Основний вид діяльності компанії – зведення житлових і нежитлових будівель. Її власниками є лучани Андрій Гринчук із часткою 30% та Михайло Шипелик із часткою 70%.
Статутний капітал підприємства становить 500 тис. грн. За час роботи компанія виграла тендери державних замовників на понад 1,3 млрд грн.