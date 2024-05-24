Гроші посадовці перевели на фірму ще до того, як вона поставила товари

Селищний голова на Тернопільщині і його помічниця закупили твердопаливні котли на 300 тис. грн дорожче від ринкових цін. Загалом за котли громада заплатила 1,6 млн грн, а гроші посадовці перевели на фірму ще до того, як вона поставила товари в область. Тепер селищного голову та його помічницю підозрюють в службовому підроблені та службовій недбалості.

Під час розслідування поліцейські встановили, що помічниця селищного голови, місцева депутатка відповідала за проведення тендеру на закупівлю твердопаливних котлів для шкіл. Під час торгів жінка визначила економічно невигідного переможця закупівлі. Внаслідок її дій було укладено економічно невигідні для бюджету селищної ради договори, вартість яких на майже 300 тис. грн вища за роздрібну вартість зазначених товарів в інших продавців. Селищний голова ж підписав документи про отримання котлів, коли ж товар ще перебував на підприємстві-постачальнику.

«Селищний голова шляхом видачі офіційних документів підтвердив факт отримання вказаних котлів та на підставі його вказівки товари були оплачені у 2022 році на загальну суму 1 618 400 гривень. Водночас насправді котли ще перебували на території заводу виробника. Фактично вказане опалювальне обладнання доставили селищній раді лише 2023 року, після того, як поліцейські розпочали кримінальне провадження за вказаним фактом», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці повідомили про підозру 55-річному посадовцю за ч. 1 ст. 366 КК України (Службове підроблення), а 47-річній депутатці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 367 КК України (Службова недбалість). Якщо в суді доведуть їх провину, то підозрюваним загрожують штрафні санкції, виправні роботи або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.