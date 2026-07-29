Сенат США підтримав процедурне голосування, яке відкриває шлях до розгляду масштабного законопроєкту про нові санкції проти Росії. Документ передбачає посилення економічного тиску на Москву та країни, які продовжують купувати російські енергоресурси. Про це у середу, 29 липня, повідомило агентство Associated Press.

Під час процедурного голосування законопроєкт підтримали 86 сенаторів, ще 12 виступили проти. Голосування відбулося в день прощання із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який був одним із головних авторів санкційної ініціативи.

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Перед голосуванням президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками обох партій у Сенаті, а згодом спостерігав за підрахунком голосів із гостьової галереї. За словами сенатора Тодда Янга, Зеленський наголосив, що ухвалення законопроєкту стане важливим моральним сигналом для українців та посилить тиск на Росію.

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Сенатор Майк Раундс повідомив, що президент України також висловив переконання, що нові санкції можуть змусити російського диктатора Владіміра Путіна серйозніше розглядати можливість переговорів. Водночас сенаторка Джин Шахін назвала документ двопартійним сигналом Кремлю про незмінну підтримку України з боку США.

Законопроєкт, над яким Ліндсі Грем, сенатор-демократ Річард Блументаль та інші законодавці працювали понад рік, розрахований на п'ять років. Він передбачає можливість запровадження високих мит щодо найбільших імпортерів російської нафти та газу, насамперед Китаю й Індії. Водночас винятки пропонуються для держав, які отримують із Росії менш як 15% природного газу та поступово скорочують таку залежність.

Окрім цього, документ містить санкції проти Путіна, російського політичного та військового керівництва, фінансових установ, енергетичних проєктів, а також передбачає додаткові обмеження щодо танкерів російського тіньового флоту.

Після процедурного голосування Зеленський заявив, що для нього було честю бути присутнім у Сенаті під час ухвалення цього рішення. Він підкреслив, що підтримка 86 сенаторів стала першим кроком до реалізації ініціативи Ліндсі Грема та наближення миру.

Наразі законопроєкт має пройти остаточне голосування в Сенаті, яке очікують до серпня. Після цього документ повинна розглянути Палата представників США. Лише після схвалення обома палатами та підпису президента санкції набудуть чинності.

Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. За словами глави держави, сторони обговорили посилення оборонної співпраці, зокрема виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot за американською ліцензією, а також дипломатичні зусилля щодо завершення війни.

Після переговорів Зеленський назвав зустріч із Трампом «хорошою». Крім того, він висловив співчуття у зв'язку зі смертю сенатора-республіканця Ліндсі Грема, назвавши його «справжнім другом України».