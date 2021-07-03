Круз вирішив скористатися своїм правом і відтермінувати розгляд кадрових призначень

Американський сенатор Тед Круз заблокував кілька важливих призначень у Держдепі США із вимогою до президента країни Джо Байдена запровадити санкції проти «Північного потоку-2». Про це повідомляє NBC News з посиланням на власні джерела.

13 кандидатів, затверджених Комітетом із закордонних справ Сенату, наразі очікують свого призначення у Держдеп. Саме Сенат має тепер затвердити їх кандидатури.

Проте сенатор Круз вирішив скористатися своїм правом і відтермінувати розгляд цього питання. Так він намагається змусити адміністрацію президента США більш жорстко протидіяти добудові російського газопроводу. Про такі дії сенатора-республіканця від штату Техас ЗМІ стало відомо одразу з чотирьох поінформованих джерел.

За даними NBC, інші сенатори, які виступають проти газопроводу, не підтримали Круза. Голова сенатського Комітету у закордонних справах демократ Роберт Менендез минулого тижня розкритикував тиск Круза і припустив, що дії республіканця можуть бути пов’язані з його президентськими амбіціями.

У 2016 році політик висувався на вибори президента, але посів друге місце на праймеріз Республіканської партії після Дональда Трампа.

Яка ситуація із «Північним потоком-2»

Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. 10 червня компанія-оператор Nord Stream-2 AG підтвердила, що будівництво морської частини першої нитки газопроводу технічно завершено і розпочалася підготовка до закачки газу.

Про те, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме санкції проти оператора газопроводу – базованої в Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, та її виконавчого директора – громадянина Німеччини Маттіаса Варніга стало відомо 20 травня.

США заявили, що відмова від санкцій «відповідає національним інтересам країни». Натомість члени комітету Сенату США у міжнародних справах вважають таке рішення «помилковим».

Пізніше Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios розповів, що був здивований рішенням президента СЩА Джо Байдена не перешкоджати закінченню будівництва «Північного потоку-2», який Україна розглядає як серйозну загрозу своїй нацбезпеці. Він додав, що про це рішення він дізнався зі ЗМІ.

Своєю чергою, Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україну заздалегідь попереджали про рішення щодо «Північного потоку-2». Вже згодом Білий дім заявив, що США продовжить вводити санкції проти російських компаній, причетних до будівництва газопроводу.