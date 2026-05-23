Сенатори закликали пришвидшити допомогу Україні

Двопартійна група американських сенаторів направила лист очільнику Пентагону Піту Гегсету з вимогою пришвидшити військову допомогу для України та країн Балтії на загальну суму в 600 млн доларів. Про це повідомило 22 травня Associated Press.

У листі, адресованому міністру війни Піту Гегсету, законодавці від Демократичної та Республіканської партій вимагають оновленої інформації про те, що сталося з 400 млн доларів допомоги Україні та ще 200 млн доларів на оборонні програми в Естонії, Латвії та Литві. Виділення грошей погодив Конгрес США у 2025 році.

«Україна наполегливо та мужньо відбивала чотирирічний російський натиск, але її військова діяльність потребує та заслуговує на постійну американську підтримку», – йдеться у документі.

Зазначається, що навіть лояльні сенатори-республіканці висловили своє розчарування тим, що адміністрація президента Дональда Трампа відмовляється від підтримки України та інших європейських партнерів. Зокрема, лист до Гегсета підписали сенатори-республіканці Кевін Крамер і Том Тілліс, а також сенатори-демократи Майкл Беннет і Кетрін Кортез Масто.

Майже місяць тому на слуханнях у Конгресі Піт Гегсет заявив про вивільнення фінансування для України та анонсував надсилання законодавцям план витрат до 15 травня. Втім, план досі не надійшов.

«Будь-які подальші затримки – особливо на тлі повідомлень про плани Міністерства оборони вивести американські війська з регіону – підривають нашу здатність стримувати Росію», – йдеться у листі.

2 травня під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил зʼясувалося, що з проєкту бюджету США на 2027 рік забрали положення про виділення 400 млн доларів для України за програмою «Ініціатива сприяння безпеці України» (USAI). Натомість прагне отримати внески на допомогу Україні за програмою PURL – ініціативою, за якою країни НАТО платять США за постачання зброї Україні. На запитання, на яких підставах міністерство війни вирішило перекласти цю частину підтримки України на Європу попри схвалення Конгресу, Піт Гегсет заявив, що США діють «в межах розбудови європейського потенціалу».

13 травня Палата представників США зібрала голоси для винесення на розгляд проєкту про допомогу Україні, який вже рік не подавав на розгляд Комітет із правил. Закон пропонує продовжити термін лендлізу до 2028 року, виділити військові позики Україні та союзникам по НАТО до 8 млрд доларів та надати Україні по 300 млн доларів за програмою закупівлі зброї USAI у 2026-2027 роках. Окрім цього, документ передбачає санкції проти низки російських компаній та громадян, які продовжують війну в Україні.