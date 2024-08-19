Серед одягу та продуктів, які відправили у посилках з Канади, знайшли понад 5 кг канабісу

У понеділок, 19 серпня, львівські митники попередили ввезення наркотичних речовин до України. Серед одягу та продуктів, які відправили у посилках з Канади, знайшли понад 5 кг канабісу.

Як вказано у повідомленні, львівські митники спільно з департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби виявили 11 поліетиленових пакетів наркотичної речовини, загальною вагою 5,15 кг, яку ідентифікували, як канабіс. Наркотики приховали серед одягу та продуктів харчування.

Митники виявили 11 поліетиленових пакетів з канабісом

Митники повідомили правоохоронців про факт контрабанди наркотичних засобів. За цим фактом мають відкрити кримінальне правопорушення за ст.305 ККУ.