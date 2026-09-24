Пашинський визнав себе винним у справі про арештовані нафтопродукти

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду екснардепа та колишнього виконувача обовʼязків глави Адміністрації Президента Сергія Пашинського зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у справі про арештовані нафтопродукти. Про це у четвер, 24 вересня, повідомила САП.

За умовами угоди, Пашинський визнав себе винним у створенні злочинної організації та зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також погодився надати слідчим викривальні покази.

Він зобовʼязався відшкодувати 600 млн грн збитків. Цю суму Пашинський має перерахувати до Державного бюджету частинами протягом 2,5 року. Ще 400 млн грн протягом шести місяців він має передати фонду «Повернись живим» або передати озброєння на таку ж суму за узгодженим із фондом переліком, а також доставити його.

Крім того, протягом 30 днів Пашинський має перерахувати 100 млн грн благодійному фонду «Спільнота Стерненка».

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Як основне покарання засуджений сплатить штраф у розмірі 850 тис. грн, а як додаткове – 17 тис. грн. Також його строком на один рік позбавили права обіймати посади в державних органах та органах місцевого самоврядування.

Конфіскацію майна Пашинському не призначили, оскільки таке додаткове покарання за ст. 255 КК України запровадили законом у червні 2020 року – після вчинення злочину.

«Вищий антикорупційний суд перевірив угоду на відповідність інтересам суспільства та затвердив її своїм вироком. У разі невиконання засудженим умов угоди Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернеться до ВАКС з клопотанням про скасування вироку та розгляд справи у загальному порядку», – йдеться у повідомленні САП.

Нагадаємо, Сергія Пашинського затримали 12 лютого 2024 року. Йому, його бізнес-партнеру та чотирьом спільникам оголосили підозри у привласненні та продажі 97 тис. тонн нафтопродуктів, конфіскованих у 2014 році у структур олігарха часів Віктора Януковича Сергія Курченка.

Арештовані нафтопродукти передали державному підприємству для продажу, а отримані кошти мали надійти до держбюджету. Водночас, щоб створити видимість передачі пального для потреб Міноборони, підприємство продавало його оборонному відомству. Міністерство повністю оплачувало постачання, але фактично отримало лише 1,6% так званих «нафтопродуктів Курченка».

У 2020 році суд постановив конфіскувати нафтопродукти та гроші від їх продажу на користь держави. Однак на той час учасники оборудки вже привласнили все майно та виручені кошти. Збитки держбюджету оцінили у 967 млн грн.

26 лютого 2024 року ВАКС відправив Пашинського під варту. Вже наступного дня він вийшов із СІЗО під заставу понад 272 млн грн.

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Сергій Пашинський був народним депутато V–VIII скликань (2006–2019) від партій «Батьківщина» та «Народний фронт». З березня по червень 2014 року тимчасово виконував обов'язки голови Адміністрації президента України. Також раніше він обіймав посаду голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.