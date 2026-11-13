Сергій Дука заявив, що справа «Карфаген» нібито є помстою НАБУ і САП

У пʼятницю, 13 листопада, фігурант справи «Карфаген» про покривання злочинної діяльності правоохоронцями та генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов з СІЗО після внесення за нього 65 млн грн застави. Під будівлею ізолятора його зустрів з оплесками натовп у військовій формі та балаклавах. Дука назвав цих людей «колективом», передає «Радіо Свобода».

На відео, оприлюднених низкою ЗМІ, видно, що Сергій Дука вийшов з будівлі СІЗО, оточений чоловіками в балаклавах. На кадрах також видно чоловіків у формі з закритими обличчями, які аплодують генерал-майору.

Адвокат Сергія Дуки Юрій Сухов пояснив присутність правоохоронців біля СІЗО тим, що частина людей у балаклавах є співробітниками спецпідрозділу «Альфа», який продовжує охороняти Дуку. За словами Сухова, його охороняють попри звільнення з посади першого заступника голови департаменту захисту національної державності СБУ, оскільки той продовжує бути працівником Служби безпеки. Крім того, адвокат Дуки заявив, що той перебуває у «списку росіян на знищення» через проведення спецоперацій на території Росії.

Сергій Дука подякував співробітникам СБУ та побратимам за допомогу зі сплатою застави. Нагадаємо, за даними «Української правди», 65 млн грн надійшли 1612 окремими платежами, а співробітники СБУ отримували повідомлення із закликом долучитися до збору грошей на заставу за генерала.

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Сам Дука заявив, що вважає справу «Карфаген» помстою керівництва НАБУ і САП. Він також заявив, що під час першого етапу операції антикорупційні органи нібито вилучили документи про корупційні злочини співробітників НАБУ та наближених до його керівництва людей.

За його словами, ці матеріали згодом нібито злили», а їх не реалізували через вказівку вищого політичного керівництва держави. Крім того, він стверджує, що працівники НАБУ начебто готують нові епізоди проти нього. Втім, доказів щодо цього він не навів.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття низки посадовців СБУ, ОГП та Нацполіції в межах операції «Карфаген». Посадовців підозрюють у створенні злочинної організації, яка причетна до покривання діяльності шахрайських колцентрів, наркоторгівлі, катування людей, а також фальсифікації іноземної валюти. Серед фігурантів – генерал-майор Сергій Дука, в якого того ж дня пройшли обшуки.

Під час слідчих дій НАБУ і САП Дука погрожував правоохоронцям пістолетом і розбивав техніку, тоді як бійці спецпідрозділу СБУ «Альфа» намагалися його евакуювати. Обшуки проводили на підставі ухвали суду.

4 листопада у пресслужбі СБУ повідомили про звільнення низки посадовців, які фігурують у справі «Карфаген». Серед звільнених був і Дука.

6 листопада генерал-майору СБУ обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 65 млн грн застави. Після цього УП повідомила, що співробітників СБУ змушують «скидатися» на заставу Дуці по 50-100 тис. грн.