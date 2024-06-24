Чернівецький окружний адміністративний суд задовольнив позов важкопораненого сержанта до військової частини, зобов’язавши її нарахувати йому по 100 тис. грн додаткових виплат за час лікування. Чоловік перебував на лікуванні майже рік, відтак сума виплат становить близько 1,2 млн грн. Окрім цього, сержант також відсудив невиплачене грошове забезпечення за кілька місяців.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся мобілізований на початку повномасштабного вторгнення сержант, який у 2022 році отримав мінно-вибухову травму на Херсонщині. Після цього із кінця липня 2022 року до середини липня 2023 року військовий перебував на стаціонарному лікуванні у різних медзакладах. Військовий через важке поранення мав право на отримання додаткових виплат (100 тис. грн щомісяця), але військова частина не нараховувала йому цих грошей.

Він звернувся до суду, щоб зобов’язати військову частину виплатити йому додаткову винагороду із липня 2022 року по липень 2023 року, а також грошове забезпечення із травня по вересень 2023 року. У жовтні позивача виключили зі списків особового складу.

Представник військової частини подав відзив на позовну заяву сержанта. Він заявив, що у військової частини є достатні підтвердження перебування позивача на лікуванні через поранення і що йому нарахують додаткові 100 тис. грн на місяць. Однак, за словами адвоката, військова частина бере участь у бойових діях, має нестабільне електропостачання, є часткове знищення майна та документації, а також втрата особового складу. Саме ці причини, за словами адвоката, призвели до невчасного отримання документів, щоб здійснити додаткові виплати.

Щодо невиплати грошового забезпечення протягом травня – вересня 2023 року, то представник військової частини заявив, що сержант перебував на лікуванні понад 11 місяців і військова частина не мала підстав нараховувати йому грошове забезпечення.

«Грошове забезпечення військовослужбовцям після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні й у відпустці для лікування виплачується, якщо таке перебування передбачене законодавством та продовжене рішенням командира з’єднання, керівника органу військового управління вищого рівня на підставі висновку лікарняного закладу (ВЛК). Враховуючи, що позивач перебував 11 місяців на лікуванні, військова частина не мала правових підстав нараховувати та виплачувати позивачу грошове забезпечення в повному обсязі», – заявив представник військової частини.

Справу розглянув суддя Олег Анісімов. Він встановив, що попри обіцянки військової частини нарахувати сержанту додаткові 100 тис. грн за кожен місяць лікування, такі виплати здійснені не були (суду не надали підтверджуючих документів).

Суддя задовольнив позов пораненого сержанта, визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо не виплати додаткової винагороди ( 100 тис. грн щомісяця із липня 2022 року до липня 2023 року), а також грошового забезпечення протягом травня – вересня 2023 року. Суд зобов’язав військову частину нарахувати військовому відповідні виплати.

Нагадаємо, що раніше на Буковині чоловік через суд зобов’язав ТЦК надати йому відстрочку від призову під час мобілізації. Інший чоловік у суді скасував довідку ВЛК про свою придатність до військової служби.