Будинок на Франка оздоблений декором з міфічними істотами

Будівля на вулиці Івана Франка, 71 затримує погляд перехожого. Її незвичні оздоби все ж належать до сецесійної стилістики. Під час досліджень будинку у його підвалі виявили розписи, характерні для релігійних юдейських святинь. Про цікаву кам’яницю розповіли на сторінці Art-Nouveau heritage in Lviv.

Будинок на тодішній вулиці Зиблікевича звели 1911 року за проєктом Тадея Обмінського. Його фасад оздобив міфологічними фігурами скульптор Францішек Томаш Бернат. Серед ліпнини над брамою помітно фенікса, який тримає у дзьобі гілки, драконів над вікнами і факели на фризі. Вгорі – рельєфи з обличчями бородатих чоловіків з відкритим ротом і спотвореним гримасою обличчям, обрамлені акантовим листям.

Факел на фризі між вікнами

«Фасад будинку буквально “рухається”: хвилясті лінії, пластичні форми, скульптурні елементи створюють ефект живої поверхні. Тут можна побачити фантастичних істот, декоративні маскарони, стилізовані рослинні мотиви. Особливо інтригує символіка. На фасаді присутні мотиви відродження й сили – образи, що перегукуються з ідеями нового часу», – описують кам’яницю фахівці проєкту Art-Nouveau heritage in Lviv.

фото Art-Nouveau heritage in Lviv

Під час ремонтних робіт у підвалі мешканці виявили розписи на стелі. На них зображені леви, корона і кам’яні скрижалі із заповідями івритом. За припущеннями дослідників, там могла бути молитовна кімната євреїв.

На сайті Jewishfamilysearch пояснили, що цей декор типовий для східної стіни східноєвропейських синагог. Але поліхромія розміщена на стелі, а не на східній стіні.

«Найімовірніше, це була молитовна кімната власника приватного будинку або штібель для єврейських сімей, що жили неподалік. Можливо, вони обрали це підвальне приміщення як місце для молитви, бо не могли дозволити собі орендувати краще приміщення на верхніх поверхах, або ж вони надавали перевагу оренді кімнат на рівні вулиці для повсякденного життя», – припустили дослідники.

Знайдені розписи на стелі підвалу

Будинок на вулиці Івана Франка, 71 є пам’яткою архітектури місцевого значення.