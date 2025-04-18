Мешканка Рівненщини перерахувала майже 300 тис. грн чоловіку, з яким познайомилася в соцмережі. Той назвався жителем Сирії та попросив оплатити доставку гуманітарної допомоги для ЗСУ. Жінка погодилась і перерахувала шахраю гроші. Про це повідомила 18 квітня пресслужба поліції області.

За даними слідства, 46-річна жителька міста Вараш спілкувалася в одному з месенджерів із сирійцем, який нібито вирішив допомогти Збройним Силам України. Чоловік попросив потерпілу оплатити доставку відправленої гуманітарної допомоги, яку вона в подальшому мала передати волонтеру.

«Жінка погодилась і через декілька днів із нею зв’язався благодійник, який повідомив, що на кордоні виникли труднощі і потрібно надіслати додаткові гроші для подальшого руху посилки, що вона і зробила. Лише коли у потерпілої закінчилися заощадження, вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв», – зазначають правоохоронці.

Так, 46-річна варашівка втратила майже 300 тис. грн. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.