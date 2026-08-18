Жительку Чернівців засудили до 3 років тюрми за шахрайство. Обвинувачена Галина Дущак виманила понад 70 тис. грн у трьох потерпілих – дружин та сестри бійців ЗСУ. За гроші вона обіцяла евакуювати їхніх чоловіків з поля бою, а також розшукати безвісти зниклих. Шахрайка спілкувалася з рідними військових у соцмережах.

У вироку суду вказано, що з листопада 2025 року зловмисниця листувалася у фейсбуці з трьома жінками, чиї чоловіки перебували на фронті. Чернівчанка почала видавати себе за волонтерку.

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Першій потерпілій шахрайка пообіцяла, що зможе евакуювати її чоловіка з поля бою, однак за це попросила 3,9 тис. грн. Дружина бійця погодилася і перерахувала гроші. Наступного дня шахрайка знову попросила кошти та отримала 2,5 тис. грн.

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Також обвинувачена написала до сестри зниклого безвісти військовослужбовця. Вона розповіла, що зможе допомогти його знайти. За це сестра перерахувала шахрайці майже 30 тис. грн.

За допомогою такого ж обману чернівчанка обшахраювала й третю жертву – дружину безвісти зниклого бійця. Жінка перерахувала їй понад 29 тис. грн.

Загалом обвинувачена виманила понад 70 тис. грн від рідних військових.

У судовому засіданні Галина Дущак визнала свою вину. Вказала, що не може пояснити свій вчинок, адже її покійний чоловік теж був військовим. Просила не позбавляти її волі. Обіцяла компенсувати потерпілим усі завдані збитки.

Суд встановив, що обвинувачена раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності. Також жінка має на утриманні двох неповнолітніх дітей та хвору матір. Водночас Галину Дущак визнали винною у шахрайстві та призначили три роки ув’язнення. Строк відбуття покарання жінці рахуватимуть з часу її затримання – з 28 січня 2026 року. На вирок суду можна подати апеляцію.