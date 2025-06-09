Неповнолітня жителька Чернівців за підробіток в інтернеті перевела шахраям майже 550 тис. грн. Дівчина мала ставити лайки під постами на сторінках готелів в соцмережах. Спочатку шахраї платили гроші за роботу неповнолітньої, а потім виманили велику суму грошей. Про шахрайство в поліцію заявив 40-річний батько дівчини, повідомили в поліції Чернівецької області.

Зі слів батька, дистанційну роботу 15-річна чернівчанка знайшла в інстаграмі. «Дівчина зв’язалася з фейковими роботодавцями. Робота полягала в тому, що вона мала ставити лайки під різними постами різних іноземних готелів. Спочатку шахраї кілька разів заплатили своїй працівниці, а потім зазначили, що якщо вона хоче заробити більше, то слід перерахувати певну суму грошей на рахунок. Дівчина це зробила», – розповіла ZAXID.NET речниця поліції Буковини Кароліна Маришева.

Щоб неповнолітня потрапила в пастку шахраї повернули ту суму, що вона перший раз перерахувала, з відсотками. Після того розповідати, що якщо дівчина знову внесе ще більше суму, то отримає ще більший прибуток.

«Неповнолітня мала доступ до банківських рахунків батьків і звідти брала гроші. Коли вона внесла 548 тис. грн, то шахраї заблокували картки і перестали відповідати на повідомлення», – додала Кароліна Маришева.

За фактом шахрайства поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 КК України. Досудове розслідування триває. Якщо винуватців встановлять, то їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Буковинські поліцейські застерігають обережніше ставитися до повідомлень під час пошуку онлайн-заробітку. Слід дотримуватися порад, зокрема шукати вакансії з офіційним працевлаштуванням, не довіряти пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма та в жодному разі не здійснювати переказів коштів на невідомі рахунки.