Донецький клуб підписав легіонера з Болівії

Захисник болівійського клубу «Болівар» Дієго Арройо став гравцем «Шахтаря», повідомляє офіційний сайт донеччан. 19-річний центральний оборонець підписав з «гірниками» угоду на 5 сезонів – до 31 грудня 2029 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу складе 1 млн доларів. Крім того, «Болівар» збереже відсоток економічних прав на гравця і в майбутньому отримає відсоток від подальшого продажу футболіста. Цікаво, що згідно з Transfermarkt, вартість Дієго оцінюється у 25 тисяч євро, то ж український клуб заплатив болівійцям в 40 разів більше від стартової ціни гравця.

Нагадаємо, Арройо – вихованець футбольної академії «Тауїчі Агілера». У липні 2023 року перейшов до найтитулованішого клубу Болівії – «Болівара». У сезоні-2023/24 грав на правах оренди в молодіжці бразильського клубу «Байя» (U-20). За головну команду «Болівара» дебютував 26 вересня 2024 року і став чемпіоном Болівії (2024). З листопада 2024 року виступає за збірну Болівії U-20.

«Шахтар» на зимову паузу пішов на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 33 очки. Від лідера – «Динамо» – команда Маріно Пушіча відстає на 10 пунктів, але має гру в запасі.