Донецький клуб провернув вже другий трансфер за два дні

«Шахтар» на своєму сайті оголосив про трансфер бразильського нападника Кауана Еліаса. 18-річний футболіст підписав з «гірниками» контракт терміном на 5 років. За нову команду він виступатиме під номером 19.

Згідно з даними Transfermarkt, «Шахтар» заплатив за Еліаса 17 мільйонів євро. Таким чином трансфер бразильця став третім найдорожчим в історії клубу. Більше донеччани платили лише за Бернарда у 2013 році (25 млн євро бразильському «Атлетіко Мінейро») і Педріньйо у 2021-му (18 млн євро португальській «Бенфіці»).

Нагадаємо, Кауан – вихованець академії «Флуміненсе», за юнацькі та молодіжні команди якого виступав з 2017 року. 25 травня 2023-го дебютував у складі головної команди. Загалом зіграв 47 матчів, в яких забив 8 голів і віддав 2 асисти на дорослому рівні. Володар Кубка Лібертадорес (2023).

З березня 2023 року виступає за збірну Бразилії U17 (12 матчів, 9 голів), у складі якої став переможцем та найкращим бомбардиром (4 забиті мʼячі) чемпіонату Південної Америки – 2023 (U17).

До слова, «Шахтар» на зимову паузу пішов на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму доробку 33 очки. Від лідера – «Динамо» – команда Маріно Пушіча відстає на 10 пунктів, але має гру в запасі.