«Шахтар» та «Динамо» зіграли на «Арені Львів»

Донецький «Шахтар» та київське «Динамо», згідно зі «сліпим» жеребкуванням, стали суперниками в 1/8 фіналу розіграшу футбольного Кубка України сезону-2026/27. Це було відвертою несподіванкою, адже ще ніколи в історії ці дві команди, які мають на двох 29 кубкових трофеїв, так рано в кубковій сітці не перетиналися.

Господарями зустрічі були «гірники», тому газон саме «Арени Львів» побачив цього разу протистояння двох найпринциповіших суперників в українському футболі. На жаль, підсумковий результат гри не показує всю напругу та градус пристрастей, які були на полі. «Шахтар» переміг із великим рахунком – 3:0.

«Динамо» на 31-й хвилині залишилося вдесятьох. Тарас Михавко був вилучений з поля за удар в обличчя Олегу Очеретьку. Після такого за дві хвилини до завершення основного часу першого тайму «гірники» забили гол. Його автором став венесуельський нападник Глейкер Мендоза – 1:0. До слова, він у цьому році засмутив «Динамо» вже вп’яте – навесні Мендоза, нагадаємо, забив киянам одразу чотири голи в одному матчі, коли ще захищав кольори «Кривбасу».

У другому таймі зустрічі «Шахтар» – «Динамо» номінальні господарі ще двічі досягли успіху. На 74-й хвилині перевагу донецької команди збільшив бразилець Ізакі Сілва, а на 87-й хвилині крапку в поєдинку поставив його земляк Аліссон.

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«Шахтар» несподівано розтрощив захист «Динамо» та з переконливою перемогою вийшов у 1/4 фіналу Кубка України. Суперник «гірників» у боротьбі за місце в півфіналі, як і інших клубів, які потраплять у першу вісімку турніру, буде визначений жеребкуванням.

Нагадаємо, що київське «Динамо» було чинним володарем Кубка України. Загалом кияни вигравали трофей 14 разів, а «Шахтар» брав Кубок 15 разів.