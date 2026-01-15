Для пільгового проїзду необхідно оформити «ЛеоКарт»

Львівська міська рада погодила зміни до ухвали, що регулює пільговий проїзд у громадському транспорті Львова. Відповідні зміни погодили на пленарному засіданні в четвер, 15 січня.

Зокрема, право на пільговий проїзд у громадському транспорті Львова отримали:

пенсіонери, які отримують виплати у зв’язку із втратою годувальника;

пенсіонери, які отримують виплати за вислугу років та досягли пенсійного віку, з осіб офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом

«З 1 березня 2026 року пільги зможуть отримати пенсіонери зазначеної категорії віком від 60 років, які є мешканцями Львівської громади. Додатково для цього потрібно буде близько 25 млн грн в рік», – прокоментувала ухвалу голова комісії фінансів та планування бюджету Наталія Шелестак.

Для того, щоб мати право на безплатний проїзд, ці пільговики мають звернутися в ЛКП «Львівавтодор» із документами, які підтверджують пільги, та виготовити персоналізовану транспортну картку «ЛеоКарт».