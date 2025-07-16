В університеті пошкоджені три корпуси

IT-компанія SoftServe Ukraine виділила Львівській політехніці 1 мільйон гривень на ліквідацію наслідків російського обстрілу 12 липня. Про це у середу, 16 липня, повідомила пресслужба університету. Це вже друга партнерська компанія, яка пожертвувала технічному вишу мільйон на відновлення.

«Кошти будуть спрямовані на ліквідацію наслідків обстрілу 12 липня, які спричинили пошкодження навчальних корпусів Львівської політехніки, техніки та меблів. Ми щиро вдячні компанії SoftServe, яка вже багато років є надійним партнером нашого університету та неодноразовим переможцем “Благодійник року Львівської політехніки”», – наголосили у виші.

Як повідомила ректорка університету Наталія Шаховська, на інші рахунки університет отримав 335 тис. грн від благодійників на відновлення корпусів.

Раніше про виділення 1 млн грн на допомогу Львівській політехніці заявила також IT-компанія EPAM Україна.

Нагадаємо, 12 липня під час наймасштабнішої дронової атаки Львова уламками та вибуховою хвилею у Львівській політехніці пошкоджені фасади навчальних корпусів №1, 4 та 5, вибиті 125 вікон та понищена частина обладнання та техніки.