У Epic Cheeseburger Cafe на вул. Галицькій у карантин вихідного дня обслуговували відвідувачів на літньому майданчику

Галицький районний суд Львова закрив справи щодо порушення карантину вихідного дня трьома закладами у центрі міста, відмовившись оштрафувати їх працівників. Йдеться про кафе Papi, Grand Cafe Leopolis та Epic Cheeseburger Cafe.

У перші вихідні (14-15 листопад) запровадженого урядом посиленого карантину, коли заклади громадського харчування мали б працювати лише на виніс, або на доставку, поліція склала адмінпротоколи на працівників трьох кафе у центрі Львова.

14 листопада поліцейські зафіксували, що кафе Papi на вул. Валовій приймає відвідувачів, поліція склала протокол на адміністратора закладу. Того дня поліцейські також склали протокол через роботу Grand Cafe Leopolis на площі Ринок, а наступного дня – на адміністраторку Epic Cheeseburger Cafe на вул. Галицькій, яка обслуговувала відвідувачів на літньому майданчику. Їм загрожувало по 17 тис. грн штрафу.

Усі три справи розглядав суддя Віталій Радченко. Під час судового розгляду працівники закладів заявили, що не є суб’єктами господарювання, яких можна притягувати до відповідальності за порушення карантину. Також зазначили, що протоколи складені з порушеннями, а також правоохоронці не зібрали достатніх доказів, які б свідчили про факт порушення (фото, відео і тд.)

Дослідивши матеріали справ, суддя закрив їх через відсутність складу адміністративного правопорушення. Відповідні постанови Віталій Радченко прийняв наприкінці листопада.

Раніше також суд скасував 17 тис. грн штрафу за порушення карантину вихідного дня адміністраторці Celentano Ristorante на площі Ринок. Перший заклад, який суд оштрафував за роботу на вихідних, – це паб «Хмільний дім Роберта Домса». Карантин вихідного дня діяв в Україні з 14 до 30 листопада.