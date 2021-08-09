Вакцинація від Covid-19 знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів. Про це 9 серпня повідомило Міністерство охорони здоров'я.

«За попередніми даними аналізу випадків захворювання на Covid-19 в Україні за останні три місяці, лише 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. І лише 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані», – йдеться у повідомленні.

Так, за даними МОЗ, станом на 03 серпня, повністю вакцинованих було близько 5.6% населення України, а серед хворих було 0.7% вакцинованих. За розрахунками міністерства, ризик захворіти у невакцинованих є у 8.42 разів більшим. Тоді як ризик захворіти з подальшою госпіталізацією у невакцинованих є у 14.77 разів більшим.

Джерелами даних для аналізу були дані Електронної системи охорони здоров’я. За період з 10 травня по 3 серпня 2021 року було зареєстровано 99 583 випадків захворювання українців на Covid-19. 662 з них, або 0,66%, були щеплені двома дозами.

Серед 24 442 госпіталізованих внаслідок коронавірусного захворювання лише 95 людей були повністю вакциновані. Це складає відповідно 0,39% від усіх випадків госпіталізації.

До цього головний санлікар Ігор Кузін заявляв, що висока смертність при інфікуванні коронавірусним штамом «Дельта» спостерігається саме серед невакцинованих громадян. Він також підтвердив, що ефективність вакцини зменшується на 10% в разі інфікування цим штамом, однак захист все одно є.