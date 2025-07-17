Експерти розповіли, чи падатиме курс долара в найближчій перспективі

Аналітики міжнародної платформи КИТ Group зробили коротко-, середньо- і довгостроковий прогноз щодо курсу гривні до долара. Прогноз опублікував сайт «Інтерфакс-Україна».

Що відбувається з доларом зараз

Зберігається глобальний тренд на втрату доларом статусу «валюти-прихистку», вважають аналітики. За оцінками агентства Goldman Sachs, долар дедалі частіше поводиться як ризиковий актив, що підриває його привабливість і, як наслідок, частка долара у світових резервах знижується.

Долар портфелях все більше заміняють євро, швейцарський франк та британські фунти. Зміни поки не кардинальні, але вже мають тенденцію.

Ринок нерухомості змінюється, а важливим запитом покупців є не квадратні метри, а безпека і комфорт. У відповідь з’являються формати, що враховують безпечні подвір’я, близькість до шкіл та інфраструктуру «все поруч». Один із прикладів такого підходу – концепція Riel Family Style, яку РІЕЛ втілює у проєкті ЖК Father у Львові.

В Україні попит на долар серед населення в липні також зменшився – частка євро домінує, особливо в готівковому сегменті. Українці прагнуть «зловити тренд зростання» євровалюти для примноження заощаджень, кажуть аналітики.

Водночас настрої українців можуть стати ключовим джерелом тиску на курс гривні, а попит домогосподарств – драйвером девальваційного тренду. Разом з тим фундаментальна стабільність гривні зберігається завдяки потужному ресурсу зовнішньої підтримки.

Попри падіння попиту, долар зберігає ключову розрахункову роль у міжнародній торгівлі, в тому числі для України.

Що буде з курсом гривні до долара далі

У проміжку 2-4 тижні збережеться курсовий коридор 41,4-42,1 грн за долар. Цей прогноз буде дійсним за умови відсутності зовнішніх шоків або сплеску попиту зі сторони імпортерів.

Середньостроковий прогноз на 2-4 місяці говорить про поступовий рух до 42,2-42,8 грн за долар у разі посилення внутрішніх витрат бюджету, сезонного попиту або зростання девальваційних очікувань населення й економічних агентів.

У перспективі шести і більше місяців, на думку аналітиків, реалістичним виглядає тренд плавної контрольованої девальвації гривні до рівня 43-44,5 грн за долар. Знову ж таки, за умови відсутності непередбачуваних факторів.

Що радять аналітики

Найперше, говорять фахівці, потрібно приділяти увагу ліквідності активів. Строкові депозити, облігації без дострокового виходу й одновалютна стратегія можуть стати «небезпечними пастками в нестабільному середовищі».

Також варто поступово переоцінити частки долара і євро в портфелі. Долар все одно залишається важливою валютою на випадок непередбачених подій і не втрачає ліквідності. Частку долара в портфелі можна зберігати на випадок осінньо-зимових девальваційних сценаріїв або послаблення зовнішньої допомоги, адже долар не буде швидко та глибоко падати.

Щодо гривні, то експерти радять мати її лише на поточні витрати.

Найближчим орієнтиром для того, як розвиватиметься ситуація далі, стануть макроекономічні та курсові показники, які уряд і НБУ закладуть у проєкт бюджету на 2026 рік.