Тонка шкаралупа або її повні відсутність часто свідчить саме про дефіцит кальцію в організмі птиці

Щоб кури несли більше яєць з міцною шкаралупою, у їхньому раціоні має бути достатньо кальцію та протеїну. Особливо важливо стежити за харчуванням птиці восени, коли через скорочення світлового дня несучість може знижуватися, а шкаралупа – ставати тонкою. УНІАН розповідає, що давати курям, щоб вони несли багато яєць з міцною шкаралупою.

Тонка шкаралупа або її повна відсутність часто свідчить саме про дефіцит кальцію в організмі птиці. Кожній несучці його потрібно споживати близько 4 грамів на день. Також важливим для них є вітамін D3. Без нього кальцій просто не засвоюватиметься організмом. І зазвичай птахи отримують цей вітамін із сонячного світла. Тому, якщо несучки постійно сидять у приміщенні, такі добавки їм особливо необхідні.

Кальцій несучкам іноді дають у вигляді хімічної добавки. Але у вашому домі вже є продукт, який багатий на цей мінерал – це яєчна шкаралупа. Вона є справжнім джерелом корисних для птахів вітамінів та мікроелементів. Така добавка також підвищує імунітет несучок і значно покращує якість яєць.

Після розбивання яйця просто не викидайте шкаралупу, а промийте її та висушіть на сонці. Потім подрібніть на шматочки і просушіть протягом 20 хвилин у духовці при 150°C.

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Всипте добавку в годівницю з зерном і перемішайте. Кількість шкаралупи має становити приблизно 5% від загальної ваги корму.

Іноді кури підсвідомо самі розуміють свою потребу в шкаралупі, тому часто з’їдають власні яйця. Такий симптом свідчить про нестачу кальцію. Так своєю поведінкою вони сигналізують, чого їм бракує.

Існує ще один варіант, що давати курям, щоб шкаралупа була міцною. Для цього несучкам дають кормову крейду. Вона багата на кальцій, а також містить фосфор, натрій та інші корисні мікроелементи. Добавку теж змішують із зерном так, щоб вона становила 5% від корму. Не варто перевищувати кількість крейди, інакше кури наберуть зайву вагу й перестануть нестися.