У відкритий ґрунт можна також сіяти рослини, які не бояться холодів

Хоча погода у березні ще може бути непередбачуваною, все ж саме зараз можна почати підготовку до нового сезону, посадивши низку культур, які зможуть витримати перші весняні заморозки. Що можна сіяти і садити у відкритий грунт, пише ТСН.

У березні вже можна садити нові плодово-ягідні дерева. Перед тим як висаджувати їх, варто перевірити ґрунт на наявність мерзлих грудок: якщо земля не замерзла, то можна сміливо приступати до роботи. Саме час для посадки: яблунь, сливи, груш, черешень, абрикос та горіхів. Важливо, щоб бруньки у саджанців не були набряклі, оскільки це може призвести до поганого приживлення. У південних регіонах можна також садити персики та вишні.

Крім того, в березні вже можна обробити сад від шкідників. Якщо температура повітря підніметься вище п’яти градусів, проведення обприскування до набухання бруньок допоможе запобігти пошкодженню дерев та кущів.

Ще одним важливим завданням є висадка розсади. Наприкінці місяця можна висіяти насіння на розсаду для подальшого висаджування у відкритий ґрунт. До таких культур належать помідори, капуста, перець, баклажани, а також ранні овочі, як морква, буряк, огірки.

У відкритий ґрунт можна також сіяти рослини, які не бояться холодів. До них відносяться редиска, горох, зелень, а також квіти, наприклад, левиний зів, ехінацея, петунія та інші.

При посадці в березні важливо враховувати температуру, яка має бути не нижчою за п’ять градусів, а також рівень вологості ґрунту та повітря. Використовуйте також місячний календар, він дозволить вибрати найкращі дні для посадки.