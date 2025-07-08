Літній раціон має охолоджувати організм і не перенавантажувати шлунково-кишковий тракт.

Коли температура повітря нагрівається до аномальних 30-35 градусів і вище, погано почуваються не лише літні люди й ті, хто має хронічні захворювання, а й молодь. Діти, особливо маленькі, також важко переносять спеку.

Відома лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська каже, що правильне харчування у спекотні дні дуже важливе, бо воно допомагає організму легше перенести спеку, і радить, що варто їсти та пити в такий період, аби нормально почуватися.

«Правильне харчування у спеку – це просто необхідність, яка допомагає, у прямому сенсі, вижити. Коли температура повітря перевищує 30-35 градусів, тіло починає витрачати багато ресурсів, щоб охолодитися. Людина пітніє, а з потом втрачається вода, електроліти (вони допомагають серцю, мозку нормально працювати), зменшується апетит, бо організм спрямовує свою енергію на охолодження, а не на травлення їжі. Тож коли ви їсте жирну, смажену їжу, користі від неї не буде, а може погіршитися травлення», – каже дієтологиня.

За її словами, основний принцип харчування у спеку – гідратація і легкість. Літній раціон має бути таким, щоб охолоджувати організм і не перенавантажувати шлунково-кишковий тракт.

Що їсти у спеку?

Овочі, фрукти, ягоди. У них багато органічної води і калію. Коли ми пітніємо, то втрачаємо калій і натрій, електроліти, які дуже потрібні для нормальної роботи серця і мозку. Тому огірки, помідори, кабачки, болгарський перець, морква, капуста тощо мають бути щодня на вашому столі. Кисломолочні продукти (кефір, йогурт, ряжанка). У спеку корисні бактерії у шлунково-кишковому тракті також не дуже комфортно почуваються, і щоб їх підтримати, треба трохи додати лактобактерій. До кефіру можна додати трохи зелені і трішки солі, на кінчику ножа. Холодні супи, скажімо, холодник з вареного чи запеченого буряка. Зелень та прянощі (кріп, петрушка, базилік, м’ята, кінза). У зелені є багато протизапальних речовин, а у спеку імунна система трохи погіршує свою діяльність, і в організмі може підвищуватися рівень запалення. Білки (яйця, курка, бобові, кисломолочні продукти, гриби). Яйця, за словами Оксани Скиталінської, обов’язково мають бути на столі влітку, бо у яєчному білку містяться не просто всі амінокислоти, які потрібні організму, а й у тій пропорції, яка ідеальна для організму людини. Яйця слід варити так, щоб жовток був трішки рідким.

«А ви знаєте, що вранці у спеку дуже корисно з’їсти оселедець? У ньому є Омега-3 жирні кислоти, білок і він трохи солений, тож не буде втрати електролітів. Але його треба поєднати з помідорами чи салатом з запеченого буряка тощо», – каже дієтологиня.

Що пити у спекотні дні?

Воду. Оскільки з потом виводиться з організму калій і натрій, до води варто додати дрібку солі. Не варто пити дуже холодну воду, бо різкий контраст температур може викликати судоми шлунка. Тому воду краще пити кімнатної температури, або навіть теплу.

Підсолену мінеральну воду. Є мінеральні води, які трішки підсолені і в яких містяться різноманітні мінерали. Склянка такої мінеральної води у спеку буде доречною.

Протизапальний напій (лимонад). Його легко приготувати, додавши до води листя м’яти чи огірок, лимон, цитрусові чи якісь ягоди, бо вони багаті на вітаміни, мінерали, фітонутрієнти, які захищають від запалення.

Що взяти на перекус?

На перекуси, за словами Оксани Скиталінської, можна взяти декілька фруктів чи зробити ягодний смузі, але без цукру, натомість додати кефір. Підійдуть також салати, кисломолочні продукти.

Як краще харчуватися у спекотні дні?

За словами дієтологині, є рекомендації їсти часто, але невеликими порціями, аби легше перетравлювалася і засвоювалася їжа. Але при такому підході є ризик переїсти і навіть набрати зайві кілограми. Є й інша рекомендація: основні прийоми їжі перенести на ранок і вечір, а вдень з’їсти, скажімо, салат з капусти чи тушковані овочі, овочеве рагу, але не гарячі.