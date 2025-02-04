Хоча раціон ахатинів і досить різноманітний, є продукти, які вживати молюскам категорично не можна. Вони можуть спричинити стрімке погіршення здоров'я. А деякі – навіть призвести до загибелі равлика. Master Zoo розповідає, що якщо ви хочете завести домашніх молюсків, варто відповідально поставитися до списку заборонених продуктів.

З меню ахатина потрібно повністю виключити такі продукти як:

цибуля;

часник;

хрін;

риба;

хліб;

макарони;

шоколад;

цукерки;

цитрусові;

копчену та солону їжу.

Також важливо пам’ятати, що равликам не можна вживати сіль, перець та інші прянощі. Сіль може призвести до зневоднення в організмі та отруєння. Спеції ж погано впливають на роботу системи травлення, викликаючи сильні подразнення. Також із меню молюска потрібно повністю виключити цукор у доданому вигляді. Він може призводити до захворювань травної системи.

Окрім цього, равлики дуже чутливі до хімічних речовин. З цієї причини рекомендується ретельно мити овочі та фрукти перед годуванням. Нітрати, мідь, свинець можуть призводити до серйозних отруєнь. Уникайте контакту улюбленця з квітковим ґрунтом і в жодному разі не використовуйте його як субстрат. Речовини, що містяться в ньому, можуть бути для молюска токсичними. Зіпсовані продукти зі слідами плісняви ​​також небезпечні для малюків.

Щоб уникнути помилок у годуванні, дотримуйтесь простих рекомендацій: