Що не можна давати їсти ахатинам: список небезпечних продуктів
Хоча раціон ахатинів і досить різноманітний, є продукти, які вживати молюскам категорично не можна. Вони можуть спричинити стрімке погіршення здоров'я. А деякі – навіть призвести до загибелі равлика. Master Zoo розповідає, що якщо ви хочете завести домашніх молюсків, варто відповідально поставитися до списку заборонених продуктів.
З меню ахатина потрібно повністю виключити такі продукти як:
- цибуля;
- часник;
- хрін;
- риба;
- хліб;
- макарони;
- шоколад;
- цукерки;
- цитрусові;
- копчену та солону їжу.
Також важливо пам’ятати, що равликам не можна вживати сіль, перець та інші прянощі. Сіль може призвести до зневоднення в організмі та отруєння. Спеції ж погано впливають на роботу системи травлення, викликаючи сильні подразнення. Також із меню молюска потрібно повністю виключити цукор у доданому вигляді. Він може призводити до захворювань травної системи.
Окрім цього, равлики дуже чутливі до хімічних речовин. З цієї причини рекомендується ретельно мити овочі та фрукти перед годуванням. Нітрати, мідь, свинець можуть призводити до серйозних отруєнь. Уникайте контакту улюбленця з квітковим ґрунтом і в жодному разі не використовуйте його як субстрат. Речовини, що містяться в ньому, можуть бути для молюска токсичними. Зіпсовані продукти зі слідами плісняви також небезпечні для малюків.
Щоб уникнути помилок у годуванні, дотримуйтесь простих рекомендацій:
- Ретельно вивчіть список заборонених для равликів продуктів.
- Складіть меню для улюбленця на основі того, що їдять ахатини.
- Купуйте нові продукти, на яких відсутні сліди гниття.
- Ретельно мийте овочі та фрукти перед тим, як пригостити улюбленця.
- Уважно слідкуйте за реакцією малюка на нові продукти.