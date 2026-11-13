Не лише олія: які залишки продуктів небезпечно виливати в раковину
З часом вони можуть накопичуватися в трубах, утворюючи щільні відкладення
Кухонна раковина призначена для миття посуду, проте разом із водою у злив часто потрапляють залишки їжі та напоїв. Деякі з них здаються цілком нешкідливими, але з часом можуть накопичуватися в трубах, утворювати щільні відкладення та спричиняти засмічення. Express розповідає, які продукти не варто змивати в каналізацію.
Які продукти не можна виливати в раковину?
- Жири та олії. Вони можуть осідати на внутрішніх стінках труб, і з часом до них прилипатимуть інші частинки їжі, через що прохід для води ставатиме дедалі вужчим.
- Кавова гуща. Дрібні частинки кави не розчиняються у воді й можуть осідати в трубах. Якщо регулярно змивати їх у злив, вони теж накопичуватимуться разом з іншими відходами.
- Яєчна шкаралупа. Її частинки можуть затримуватися в каналізаційних трубах і сприяти утворенню засмічень. А також шкаралупа може навіть пошкодити труби.
- Борошно. Під час контакту з водою борошно перетворюється на липку масу, яка може осідати на стінках труб.
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