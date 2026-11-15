Послаблення в харчуванні залежать від періоду посту

Різдвяний піст – це 40-денний період духовної підготовки до одного з найбільших християнських свят. У цей час віряни відмовляються від певних продуктів, приділяють більше уваги молитві та намагаються дотримуватися поміркованості в повсякденному житті. Водночас обмеження в харчуванні не однакові протягом усього посту: у визначені дні дозволяється риба, рослинна олія та вино. УНІАН пише, які продукти варто виключити з меню та як змінюються правила харчування перед Різдвом.

Від яких продуктів потрібно відмовитися під час Різдвяного посту

Під час Різдвяного посту з раціону виключають продукти тваринного походження. Насамперед це м’ясо, птиця, молоко та молочні вироби, яйця, а також страви, до складу яких вони входять.

Натомість меню можна складати з овочів, фруктів, грибів, круп, зелені, ягід, сухофруктів, горіхів і насіння. Дозволені хліб, пісна випічка, мед, овочеві консерви та соління. З цих продуктів готують супи, рагу, запіканки, салати й вареники.

У певні дні можна вживати рибу та морепродукти. Також у деякі дні дозволяється рослинна олія, а у вихідні та на великі свята – невелика кількість вина.

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Коли під час Різдвяного посту можна їсти рибу

Послаблення в харчуванні залежать від періоду посту. На початку Пилипівки рибу дозволяється їсти частіше, зокрема у вихідні та визначені святкові дні. Згодом таких днів стає менше, а наприкінці посту від неї відмовляються повністю.

Упродовж посту також чергуються дні, коли дозволена гаряча їжа з рослинною олією або без неї, та дні сухоїдіння. Останнє передбачає вживання продуктів без термічної обробки.

Важливо враховувати, що наведений нижче розклад відображає суворіший монастирський устав. Для мирян правила можуть бути м’якшими, а конкретну міру посту варто узгоджувати зі священником.

Календар харчування під час Різдвяного посту 2026

За новоюліанським календарем Різдвяний піст у 2026 році триває з 15 листопада до 24 грудня. Харчові обмеження поступово посилюються, тому раціон на початку та наприкінці цього періоду відрізняється.

Перший період: 15 листопада — 6 грудня

На початку посту дозволено більше послаблень. У суботу та неділю можна їсти рибу, а також вживати трохи вина. У будні меню залежить від дня тижня: у понеділок, середу та п’ятницю передбачена гаряча їжа без олії, а у вівторок і четвер – з олією.

Другий період: 7–19 грудня

У цей час рибу дозволяється їсти лише в суботу та неділю. У вівторок і четвер можна готувати гарячі страви з рослинною олією, а в понеділок, середу та п’ятницю – без неї. У вихідні також дозволяється невелика кількість вина.

Третій період: 20–24 грудня

Останні дні перед Різдвом є найсуворішими. Рибу вже не вживають, а харчові обмеження стають значно жорсткішими. У понеділок і середу передбачене сухоїдіння, у вівторок і четвер – гаряча їжа без олії. Напередодні Різдва віряни готуються до Святвечора та дотримуються особливої стриманості в їжі.

Що таке сухоїдіння та коли його дотримуються

Сухоїдіння – це спосіб харчування, за якого вживають продукти без термічної обробки. До такого меню можуть входити хліб, сирі овочі та фрукти, горіхи, сухофрукти й вода.

У суворішому монастирському уставі сухоїдіння передбачене переважно в середу та п’ятницю. Водночас конкретні правила залежать від церковної традиції та приписів, яких дотримується людина.

Кому дозволено послабити правила посту

Суворі харчові обмеження підходять не всім. Дітям, людям старшого віку та тим, хто має проблеми зі здоров’ям, зазвичай дозволяють послаблення. Особливі умови також передбачені для вагітних і жінок, які годують грудьми.

Від суворого дотримання посту можуть звільняти мандрівників, військовослужбовців і людей, які виконують важку фізичну роботу. У таких випадках важливо враховувати стан здоров’я, життєві обставини та рекомендації священника.

Піст не повинен шкодити організму або перетворюватися на випробування заради самого обмеження. Його головний сенс – духовна підготовка до Різдва, молитва, стриманість і добрі вчинки.