Морозиво у спеку - не найкращий варіант охолодитися

Спека продовжується і ще не скоро, мабуть, нас залишить. Аби легше її пережити, спеціалісти ЦГЗ, дієтологи радять звернути увагу на харчування. Щоб допомогти організмові адаптуватися до високих температур, легше їх переносити, з раціону слід виключити деякі продукти.

Чого не варто їсти у спекотні дні?

Уникайте важкої та жирної їжі. Така їжа вимагає більше енергії для перетравлення і при певних умовах може підвищити ризик теплового удару.

Відмовтесь від деяких спецій. У ЦГЗ радять не додавати до страв спеції, що сприяють підвищенню внутрішньої температури – червоний перець, чорний перець, імбир, часник тощо. Їх споживання підвищує температуру тіла та посилює потовиділення, що під час спеки значно збільшує ризик перегріву.

Зменшіть споживання солі та перероблених продуктів (ковбасних виробів, закруток, хлібобулочних). Надмірна кількість солі може сприяти затримці рідини в організмі та порушенню водно-сольового балансу, який організму важко підтримувати під час спеки.

Відмовтеся від алкоголю. І не тільки тому, що він зневоднює. Він погано впливає на печінку, мозок. Безпечних доз алкоголю не існує.

Обмежте солодощі, особливо солодкі газовані напої. Лимонади та інші шипучі напої з високим умістом цукру не лише не втамовують спрагу, а ще більше її посилюють. Велика кількість цукру викликає стрибок інсуліну, а потім відбувається різке падіння енергії. Такі напої також сприяють утворенню газів і можуть викликати дискомфорт у шлунку під час спеки.

Не пийте кави у великій кількості. Лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська каже, що каву у спеку корисно вживати, бо в ній міститься багато антиоксидантів, кофеїн, який поліпшує циркуляцію крові, зменшує рівень втоми, в’ялість. Але каву треба пити у першій половині дня і обов’язково запивати склянкою води. «Якщо в інші пори року ви не запиваєте каву водою, то влітку це варто обов’язконо робити», – радить дієтологиня.

Морозиво. Щодо морозива та замороженого льоду, то їх споживання спершу може здаватися вдалим вибором, коли хочеться охолодитися, але початковий ефект охолодження короткотривалий. «Споживання будь-якої їжі призводить до підвищення температури, оскільки процес травлення є тепловиділяючим. Швидке охолодження, викликане холодною їжею та напоями, призводить до надмірного компенсаторного підвищення внутрішньої температури.Тож після порції морозива ви можете ще гірше переносити спеку», – кажуть у ЦГЗ.

Що їсти у спеку, аби допомогти організмові адаптуватися до високих температур, читайте тут.